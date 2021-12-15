20 bin sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz yarın yayımlanacak
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Aygün, Sağlık Bakanlığının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuzun yarın yayımlanacağını bildirdi.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli adaylarımız, Sağlık Bakanlığının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.