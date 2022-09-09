2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bayrak yarıya indirildi
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bayrak yarıya indirildi.
İstanbul
Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında vefat etmesinin ardından Beyoğlu'nda bulunan İngiltere Başkonsolosluğu'nda yas hakim oldu.
Başkonsolosluktaki Birleşik Krallık'a ait bayrağın yarıya indirildiği görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.