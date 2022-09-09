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2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bayrak yarıya indirildi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bayrak yarıya indirildi.

Hikmet Faruk Başer   | 09.09.2022
2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bayrak yarıya indirildi Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında vefat etmesinin ardından Beyoğlu'nda bulunan İngiltere Başkonsolosluğu'nda yas hakim oldu.

Başkonsolosluktaki Birleşik Krallık'a ait bayrağın yarıya indirildiği görüldü.

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