"19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü"nde Filistin için 17'den fazla ülkede "İnsanlığın Sesi" çağrısı yapılacak

Filistin'e Destek Platformunun da aralarında bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü" vesilesiyle 5 kıtada ve 17'den fazla ülkede eş zamanlı yapılacak "İnsanlığın Sesi" küresel çağrısını kamuoyuna duyurmak üzere Bahariye Mevlevihanesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kabaktepe, yaptığı açıklamada dünya tarihinde sivillerin ihtiyaçlarından mahrum bırakılmasına bugünkü kadar şahit olmadıklarına dikkati çekti.

"Bir haktan bahsediyoruz, lütuftan bahsetmiyoruz yani insanın barınma ihtiyacı gibi, gıda ihtiyacı gibi, sağlık ihtiyacının giderilmesi noktasında bir haktan bahsediyoruz." diyen Kabaktepe, şöyle konuştu:

"Ama maalesef Gazze'de İsrail'in uyguladığı politikaların, işgal süreçlerinin neticesinde on binlerce sivil insan hayatını kaybettiği gibi, bugün çocukların, hastaların, kadınların, ihtiyaç sahibi insanların gıdaya, ilaca, seruma ulaşamadıkları bir süreci yaşıyoruz. Bu, insanlık tarihinde görülmemiş, bir insani ihtiyacın abluka haline getirilmesi ve önünün kesilmesi sürecidir. Bu, bir haktır, bir lütuf değildir. İsrail, günlük ateşkes anlaşmasını her gün ihlal etmektedir. 2025 yılında imzalanan ateşkes süreci, her gün 600 insani yardım tırının Gazze sınırları içerisine insani yardım maksadıyla girmesini öngörmekteydi ancak bu ihlal edilmektedir. Maalesef hiçbir gün 600 tır Gazze sınırları içerisine girmedi."

Kabaktepe, 19 Ağustos Çarşamba günü ablukayı, insani yardımın kesilmesini, insanların susuz, çocukların mamasız, hastaların serumsuz ve ilaçsız bırakılma sürecini, anlaşmalara uyulmadığını haykırmak için Üsküdar Meydanı'nda saat 18.30'da toplanma çağrısında bulundu.

5 kıtada insanlık vicdanının bu sesi yükselteceğini ifade eden Kabaktepe, şöyle konuştu:

"Yani hep beraber diyeceğiz ki 'İnsani yardım bir lütuf değil bir haktır. İnsani yardım pazarlık konusu yapılamaz. Anlaşmalara uyulsun, her gün en az 600 insani yardım tırı Gazze sınırları içerisine girsin.' İnsani koridor oluşturulmalı ve bir an evvel dünyadaki uluslararası kurumlar ve kuruluşlar, her gün en az 600 tırın Gazze'ye girişini sağlamalı. Dünyada insanlık vicdanı her zaman zulmün ve bu tip kaos oluşturan sistemlerin karşısında oldu. Bugün de İsrail'in bu zulmünün karşısında gelin hep beraber çarşamba günü tüm dünyaya insanlığın sesi olalım. Gelin, 19 Ağustos Çarşamba günü saat 18.30'da tüm dünyaya birlikte en az bir cümle söyleyelim. Diyelim ki 'İnsani yardımın önü açılsın. İsrail, insani yardımı lütuf değil hak olarak görmesi gerektiğini öğrensin.' Dünyadaki tüm kurum, kuruluşları ve tüm uluslararası örgütleri insani yardım koridorunun açılması noktasında gayrete çağırıyoruz."

Basın açıklamasına ÖNDER Başkanı Abdullah Ceylan, Sadakataşı Derneği Başkanı ⁠Kemal Özdal, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz ve İHH Genel Sekreteri ⁠Ahmet Göksun da katıldı.