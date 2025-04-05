Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,818.50
BTC/USDT
83,680.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

19-27 Mart'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 1044 şüpheliden 516'sı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 1044 şüpheliden 516'sının tutuklandığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
19-27 Mart'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 1044 şüpheliden 516'sı tutuklandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, 71 ilde narkotik operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, 1450 ekibin ve 3 bin 626 personelin katıldığı, 18 hava aracı ile 39 narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonlarda, 332 kilogram uyuşturucu madde ile 7 milyon 760 bin 690 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade etti.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma komutanlıklarına bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince 15 ilde düzenlenen operasyonlara ilişkin de bilgi veren Yerlikaya, 308 ekip ve 1987 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 152 kilogram uyuşturucu, 70 bin 70 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, emniyet ve jandarma birliklerince düzenlenen operasyonlar sonucu toplam 484 kilogram uyuşturucu ile 7 milyon 830 bin 760 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve polis ile jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Polisimiz ve jandarmamızla gece gündüz demeden operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 7 günde 62 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin en kalabalık avukat kadrosu İstanbul'da
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Vaniköy villalarındaki kaçak yapılar için "rüşvet" iddiası
Tereyağında etiket ve ambalaj düzenlemesi tüketiciyi güvence altına alıyor
Uzmanlardan sahte avukat yöntemiyle dolandırıcılıktan korunma önerileri

Benzer haberler

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 7 günde 62 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 7 günde 62 kişi hayatını kaybetti

19-27 Mart'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 1044 şüpheliden 516'sı tutuklandı

FETÖ'ye yönelik 27 ildeki operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 6 günde 57 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 6 günde 57 kişi hayatını kaybetti
Gürcistan'a kaçan 8 şüpheli Türkiye'ye getirildi

Gürcistan'a kaçan 8 şüpheli Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya "boykot" çağrılarına karşı alışveriş yaptı

İçişleri Bakanı Yerlikaya "boykot" çağrılarına karşı alışveriş yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet