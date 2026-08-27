Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Küçükçekmece Gölü-Tahtakale mevkisinden geçen 153 yıllık demir yolu güzergahında leylekler için özel önlemlerin hayata geçirildiğini belirtti.

153 yıllık demir yolu güzergahında leylekler için özel önlem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Küçükçekmece Gölü-Tahtakale mevkisinden geçen 153 yıllık demir yolu güzergahında leylekler için özel önlemlerin hayata geçirildiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) söz konusu bölgede leyleklerin demir yolu güzergahındaki elektrik hatlarıyla temas etmelerini önlemeye yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Demir yolu güzergahının yaklaşık 153 yıldır, bölgedeki elektrifikasyon sisteminin de 1984 yılından bu yana kullanıldığını belirten Uraloğlu, geçmişte bu ölçekte bir durumla karşılaşılmadığını, bu kapsamda ilgili kurumlar ve uzmanlarla sahada çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Uraloğlu, çalışmalar kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü ile koordinasyon sağlandığını, TCDD ekipleri, akademisyenler ve kuş gözlemcilerinin katılımıyla ortak saha incelemesi yapıldığını belirtti.

Leyleklerin göç, konaklama ve tüneme davranışlarının da yerinde incelendiğini ifade eden Uraloğlu, bu kuşların yoğun olarak kondukları direk ve katener elemanlarının tespit edildiğini kaydetti.

"Aktif koruma tedbirleri sürdürülecek"

Bakan Uraloğlu, incelemelerde mevcut kuşkonmaz aparatlarının büyük gövdeli ve uzun bacaklı leylekler açısından yeterli olmayabildiğinin görüldüğünü ve bu doğrultuda leyleklere özel yeni aparatlar geliştirildiğini belirterek, "153 yıllık demir yolu güzergahında leylekler için özel önlemler aldık. Leyleklerin riskli noktalara konmasını engellemek amacıyla daha yüksek boyutlu yeni 'leylekkonmaz' aparatları tasarlayarak ürettik. Yeni aparatları tespit ettiğimiz öncelikli direk ve katener noktalarına monte ettik." ifadesini kullandı.

Yapılan gözlemlerde leyleklerin özellikle 18.00-20.00 saatlerinde bölgeye gelerek gecelemek amacıyla katener tesisleri ve çevresindeki noktalara konduklarının tespit edildiğini, çalışmaların bu saatlerde yoğunlaştırıldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz her gün 18.00-20.00 saatlerinde katener otosuyla saha çalışması gerçekleştiriyor. Günlük kontrollerle leyleklerin güvenli alanlara yönelmelerini sağlıyor. 'Leylekkonmaz' uygulamaları ve aktif koruma tedbirleri sürdürülecek. Uzun vadede ise bilimsel çalışmalar doğrultusunda kalıcı teknik çözümler geliştirilecek."