15 Temmuz'daki "O Gece"nin izleri 10 yıl sonrasıyla aynı karede

[1/16] Anadolu Ajansının (AA), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ait tarihi kareleri güncel fotoğraflarla buluşturduğu "O Gece" sergisi AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Serginin arşiv çalışmaları ve güncel fotoğraf çekimleri AA foto muhabiri Osmancan Gürdoğan (solda) tarafından gerçekleştirildi.

[2/16] Anadolu Ajansının (AA), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ait tarihi kareleri güncel fotoğraflarla buluşturduğu "O Gece" sergisi AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Serginin arşiv çalışmaları ve güncel fotoğraf çekimleri AA foto muhabiri Osmancan Gürdoğan (fotoğrafta) tarafından gerçekleştirildi.

[3/16] Anadolu Ajansının (AA), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ait tarihi kareleri güncel fotoğraflarla buluşturduğu "O Gece" sergisi AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Serginin arşiv çalışmaları ve güncel fotoğraf çekimleri AA foto muhabiri Osmancan Gürdoğan (solda) tarafından gerçekleştirildi.

[4/16] Anadolu Ajansının (AA), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ait tarihi kareleri güncel fotoğraflarla buluşturduğu "O Gece" sergisi AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Serginin arşiv çalışmaları ve güncel fotoğraf çekimleri AA foto muhabiri Osmancan Gürdoğan (solda) tarafından gerçekleştirildi.

[5/16] Anadolu Ajansının (AA), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ait tarihi kareleri güncel fotoğraflarla buluşturduğu "O Gece" sergisi AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Serginin arşiv çalışmaları ve güncel fotoğraf çekimleri AA foto muhabiri Osmancan Gürdoğan (fotoğrafta) tarafından gerçekleştirildi.

[6/16] Anadolu Ajansının (AA), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ait tarihi kareleri güncel fotoğraflarla buluşturduğu "O Gece" sergisi AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Serginin saha çalışmaları ve güncel fotoğraf çekimleri AA foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından gerçekleştirildi. AA foto muhabiri Osmancan Gürdoğan, projenin detaylarına ve 15 Temmuz gecesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

[7/16] Anadolu Ajansının (AA), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ait tarihi kareleri güncel fotoğraflarla buluşturduğu "O Gece" sergisi AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Serginin saha çalışmaları ve güncel fotoğraf çekimleri AA foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından gerçekleştirildi. AA foto muhabiri Osmancan Gürdoğan, projenin detaylarına ve 15 Temmuz gecesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

[8/16] Anadolu Ajansının (AA), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ait tarihi kareleri güncel fotoğraflarla buluşturduğu "O Gece" sergisi AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Serginin saha çalışmaları ve güncel fotoğraf çekimleri AA foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından gerçekleştirildi. AA foto muhabiri Osmancan Gürdoğan, projenin detaylarına ve 15 Temmuz gecesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

[9/16] Anadolu Ajansının (AA), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ait tarihi kareleri güncel fotoğraflarla buluşturduğu "O Gece" sergisi AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Serginin saha çalışmaları ve güncel fotoğraf çekimleri AA foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından gerçekleştirildi. AA foto muhabiri Osmancan Gürdoğan, projenin detaylarına ve 15 Temmuz gecesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

[10/16] Anadolu Ajansının (AA), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ait tarihi kareleri güncel fotoğraflarla buluşturduğu "O Gece" sergisi AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Serginin saha çalışmaları ve güncel fotoğraf çekimleri AA foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından gerçekleştirildi.

[11/16] Anadolu Ajansının (AA), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ait tarihi kareleri güncel fotoğraflarla buluşturduğu "O Gece" sergisi AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Serginin saha çalışmaları ve güncel fotoğraf çekimleri AA foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından gerçekleştirildi.

[12/16] Anadolu Ajansının (AA), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ait tarihi kareleri güncel fotoğraflarla buluşturduğu "O Gece" sergisi AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Serginin saha çalışmaları ve güncel fotoğraf çekimleri AA foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından gerçekleştirildi.

[13/16] Anadolu Ajansının (AA), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ait tarihi kareleri güncel fotoğraflarla buluşturduğu "O Gece" sergisi AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Serginin saha çalışmaları ve güncel fotoğraf çekimleri AA foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından gerçekleştirildi.

[14/16] Anadolu Ajansının (AA), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ait tarihi kareleri güncel fotoğraflarla buluşturduğu "O Gece" sergisi AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Serginin saha çalışmaları ve güncel fotoğraf çekimleri AA foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından gerçekleştirildi.

[15/16] Anadolu Ajansının (AA), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ait tarihi kareleri güncel fotoğraflarla buluşturduğu "O Gece" sergisi AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Serginin saha çalışmaları ve güncel fotoğraf çekimleri AA foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından gerçekleştirildi.

[16/16] Anadolu Ajansının (AA), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ait tarihi kareleri güncel fotoğraflarla buluşturduğu "O Gece" sergisi AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Serginin saha çalışmaları ve güncel fotoğraf çekimleri AA foto muhabiri Osmancan Gürdoğan tarafından gerçekleştirildi.