Dolar
26.11
Euro
28.43
Altın
1,914.20
ETH/USDT
1,857.10
BTC/USDT
30,101.00
BIST 100
6,167.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Mehmet Özhaseki, İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmalarına ilişkin "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıklıyor Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Ankara'da "Ayakkabı Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Programı YÖK ve TASEV İş Birliği Protokolü" imza töreninde konuşuyor
logo
Gündem

15 Temmuz'da Marmaray, İzban ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Cumartesi Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz hizmet verecek.

Hülya Ömür Uylaş  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
15 Temmuz'da Marmaray, İzban ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak

Ankara

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Cumartesi günü Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
15 Temmuz'da Marmaray, İzban ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak
Türkiye ve dünya gündemi
Anadolu Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, 18 kişi yaralandı
Efes Antik Kenti'nde şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Uşak'ta sağanak etkili oldu

Benzer haberler

15 Temmuz'da Marmaray, İzban ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak

15 Temmuz'da Marmaray, İzban ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet