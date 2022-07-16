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15 Temmuz Şehitleri için Ilgaz Dağı'nın zirvesine tırmandılar

Kastamonu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Şehitlerini Anma ve Büyük Hacet Zirve Tırmanışı" gerçekleştirildi.

Özgür Alantor   | 16.07.2022
15 Temmuz Şehitleri için Ilgaz Dağı'nın zirvesine tırmandılar

Kastamonu

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından organize edilen yürüyüş kapsamında Tosya Berçin Yaylası'nda kurulan kampın ardından sabah erken saatlerde gazi ve şehit yakınları ile Tosyalılardan oluşan 25 kişilik grup, tırmanışa geçti. Yaklaşık 4 saatlik yürüyüşün ardından 2 bin 610 metre yükseklikteki Ilgaz Dağı'nın en yüksek noktası olan Büyük Hacet zirveye ulaşan grup, burada saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Türk bayrağının açılması ve şehitler için okunan duaların ardından etkinlik sona erdi.

Grup, daha sonra inişe geçti.

Yürüyüşü koordine eden Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, AA muhabirine, sabah saatlerinde başladıkları tırmanışta, şiddetli rüzgar ve sise rağmen zirveye ulaştıklarını söyledi.

15 Temmuz şehitlerini anmak için böyle bir tırmanış gerçekleştirdiklerini ifade eden Haberal, "Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan toprakları için canlarını feda eden bütün şehitlerimiz için bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Buradan bütün şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyoruz. " dedi.

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15 Temmuz Şehitleri için Ilgaz Dağı'nın zirvesine tırmandılar
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