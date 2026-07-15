15 Temmuz şehitleri, darbe girişiminin 10'uncu yılında anılıyor

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için dua edildi, kabirlere karanfil bırakıldı.

Anma programına katılan 15 Temmuz gazileri de darbe girişiminin yaşandığı geceye ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Kartal gazisi Levent Gezmiş, şehitleri anmak ve hatıralarını yaşatmak için her yıl şehitliğe geldiklerini, onları unutmayacaklarını, her zaman gelmeye devam edeceklerini söyledi.

15 Temmuz'un, milletin yeniden bir araya gelme ve devletine sahip çıkma iradesini ortaya koyduğu bir gün olduğunu ifade eden Gezmiş, "15 Temmuz, bu milletin bir Kurtuluş Savaşı'dır. Yeniden var olma, yeniden bir arada olma mücadelesinin bir nişanıdır. Millet bilincinin bir kez daha pekiştiği, milletçe el ele verip devletimize nasıl sahip çıkacağımızı tüm dünyaya gösterdiğimiz bir gündü 15 Temmuz." dedi.

Gezmiş, o gece yaşananların unutulmaması gerektiğini, darbe girişimi için kullanılan "tiyatro" nitelemesinin gazileri ve şehit ailelerini derinden yaraladığını vurguladı.

Gazi Ergin Yapıcı da gazi olmaktan ve ülkesine hizmet etmekten gurur duyduğunu dile getirdi.

15 Temmuz gecesi Harbiye'de TRT binası önünde vurulduğunu, o günü unutamadığını belirten Yapıcı, "Hala oraya gidiyorum. Oradaki anıları, oradaki yeri tekrardan görüyorum. Vurulduğum yeri görüyorum, bakıyorum. Buraya geliyorum, buraya bakıyorum. Diyorum ki 'Orada olacağıma burada olmak istiyorum.'" diye konuştu.

Yaşadıklarını "takdiriilahi" olarak değerlendiren Yapıcı, "Demek ki takdiriilahi, Cenabıallah'ın takdiriymiş ki bize bunu nasip etmiş. Nişanımızı takmış, nişanlamış bizi. Şükürler olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Şehitlikte büyük duygular yaşadığını söyleyen Yapıcı, 15 Temmuz'un gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirtti.

Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri, belediye başkanları, rektörler, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz şehidi Serdar Gökbayrak, Sakarya'daki mezarı başında anıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevdeyken, darbe girişimini bastırmaya çalıştığı sırada çıkan çatışmada şehit olan Gökbayrak, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yer alan Hanlıköy'deki mezarı başında anıldı.

Fotoğraf : Uğur Subaşı/AA

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İl Müftüsü Mehmet Aşık, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Aşık tarafından dua edilen törende, şehidin mezarına karanfil bırakıldı.

Protokol üyeleri, mezarlıktaki anma töreninin ardından şehidin ailesini de evinde ziyaret etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve beraberindeki protokol üyeleri, Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Vali Ünlüer ve beraberindekiler, kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti. Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kilis

Kilis'te şehitlikte düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Programa, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Belediye Başkan Vekili Cihan Çağlar Yaşar, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz ve diğer ilgililer katıldı.

Edirne

Edirne'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Buçuktepe Mezarlığı'ndaki şehitlikte anma programı düzenlendi.

Vali Yunus Sezer'in katıldığı programda, İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Vali Sezer ve beraberindekiler daha sonra şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Fotoğraf : Semay Ezgi Özçetin/AA

Sezer, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Programa, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, kurum müdürleri, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı ile vatandaşlar katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.

Kırklareli Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yaptığı konuşmada, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin rahmet ve minnetle, gazilerin ise şükranla yad edildiğini belirtti.

Bundan 10 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen Türk milletinin, tanklara, silahlara ve ihanete karşı imanı, cesareti ve vatan sevgisiyle destan yazdığını ifade eden Turan, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin püskürtüldüğü gece değil, milli iradenin, demokrasiye bağlılığın ve bağımsızlık aşkının tüm dünyaya ilan edildiği şanlı bir zafer olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Turan ve beraberindekiler, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.

Törene, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, protokol üyeleri ve gaziler katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Eski Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Fotoğraf : Mesut Karaduman/AA

Daha sonra Vali Recep Soytürk ile beraberindekiler, 15 Temmuz şehidi Münir Alkan'ın da aralarında bulunduğu şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

15 Temmuz şehidi Fuat Bozkurt, Malatya'daki mezarı başında anıldı

Ankara'da özel şirkette iş makinesi operatörü olarak çalışırken Kızılay'da darbe girişimi gecesi helikopterden açılan ateş sonucu şehadet mertebesine yükselen 31 yaşındaki Fuat Bozkurt, Malatya'nın Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Serdar Akkoyun ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Ahmet Erekici, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül ve vatandaşlar katıldı.

Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, şehidin mezarına karanfil bırakıldı.

Burada konuşan Vali Seddar Yavuz, aziz milletin hain darbe teşebbüsünü cesaretiyle engellediğini, küresel istihbarat örgütlerinin taşeronluğuna soyunan FETÖ'nün hak ettiği cevabı azim milletten ve kutlu devletten aldığını ifade etti.

Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Antalya

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, Antalya'daki kabri başında anıldı.

Fotoğraf : Yiğithan Yıldız/AA

Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen anma programına şehit Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç, babası Zeki Kılınç ile Antalya Valisi Hulusi Şahin, il protokolü üyeleri, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler için dua edildi. Vali Şahin ve beraberindekiler, diğer şehit mezarlarına da karanfil bırakarak ailelere taziyelerini iletti.

Muğla

Muğla'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı ziyaret edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık anı defterini imzaladı.

Ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda 10. yıla özel 10 fidan dikimi yapıldı.

Daha sonra Muğla Valisi İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar ile diğer protokol üyeleri 15 Temmuz şehidi Bando Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın kabrinin de bulunduğu Yeni Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Burada şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.​​​​​​​

Isparta

Isparta’da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirlerine ziyarette bulunuldu.

Karaağaç Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

15 Temmuz şehidi Eker'in anne babası gururu ve acıyı bir arada yaşıyor

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası, hem oğullarının acısını hissediyor hem vatan ve millet adına gurur yaşıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kemer Mezarlığı Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Fotoğraf : Ferdi Uzun/AA

Şehitliği ziyaret eden Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker, oğlunun mezar taşına sarılıp gözyaşı döktü.

Eker, gazetecilere oğlunun sesini, yüzünü özlediğini söyledi.

Çocuğuna doyamadığını belirten Eker, "Burası onun evi. Onun evini görmeye geliyorum. Onun özlemiyle yaşıyorum. Onun resimleriyle, elbiseleriyle konuşuyorum. Bir anne nasıl yanıyor bilemezsin. O mertti, dürüsttü, yakışıklıydı. Oğluma kıydılar. Oğlumu evlendiremedim, torun göremedim, doyamadım oğluma." dedi.

Eker, FETÖ mensuplarının idam edilmesini istediğini vurgulayarak, "Allah en büyük cezayı onlara versin. 'Vatanım' diye koştu oğlum. Bayrağını, vatanını seviyordu. Gözü karaydı, korkmazdı. Benim oğlum cesurdu. Küçüklükten öyle yetişti. Bu vatan, bu toprak bizim." diye konuştu.

Baba Nihat Eker de 10 yıldır acı çektiklerini söyledi.

Darbe girişimi sırasında şehit olanların vatanı ve milleti için canlarını feda ettiğini belirten Eker, şöyle dedi:

"Milletimizden Allah razı olsun, herkes dışarı çıktı, anında müdahale oldu. Sabaha kadar hiçbir tane şey kalmadı, hepsi yakalandı. Çok gururluyuz, vatan ve millet için gururluyuz. Allah'a şükür yine de payidar kaldı devletimiz, mahşere kadar ülkemiz devam edecek. Hiçbir zaman da kimse bu şeye yeltenmesin. Bu devlet yıkılacak bir devlet değil, tarihler boyu dünyaya hükmetmiş bir Osmanlı var."

Fotoğraf : Zehra Ongan/AA

Eskişehir'de 15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı

Darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan ve arkadaşlarına yardıma gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki kabri başında anıldı.

Alikan Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törene, şehidin annesi Asiye Dalgıç ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile vatandaşlar katıldı.

Programda protokol üyeleri, şehit Dalgıç'ın mezarına kırmızı gül bıraktı.

Saygı atışı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden anma programı, yapılan duaların ardından sona erdi.

Katılımcılar, programın ardından şehit polis memuru Fatih Dalgıç'ın Alikan Mahallesi'nde bulunan ailesini ziyaret etti.

Samsun

Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Vali Orhan Tavlı ile beraberindekiler, Kıranköy Mezarlığı ile Asri Mezarlık'taki şehitlikleri ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunan ziyaretlerde İl Müftüsü Seyfullah Çakır dua etti. Vali Tavlı ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, siyasi parti temsilcileri, emniyet ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Çankırı

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilerek şehit kabirleri ziyaret edildi.

Şehitlik önünde 15 Temmuz Çankırı Bisiklet Turu'nun başlatılmasının ardından Kent Meydanı'nda "İrade Bizim, Zafer Bizim Çadırı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Törene Vali Hüseyin Çakırtaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Kastamonu

Kastamonu Şehitliğinde düzenlenen anma programında dua edilip Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra Vali Meftun Dallı, beraberindeki kamu kurum temsilcileri ve gazilerle şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Buradaki programın ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ziyaret edildi.

Tokat

Tokat Garnizon Şehitliğinde düzenlenen anma programında dua edilip Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra Vali Abdullah Köklü, beraberindeki kamu kurumu temsilcileri ve gazilerle şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Buradaki programın ardından Köklü ve beraberindekiler, Ali Paşa Camisi'ndeki mevlit programına katıldı.

15 Temmuz şehidi emniyet müdürü Ufuk Baysan, memleketi Düzce'de anıldı

Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, Düzce'deki kabri başında anıldı.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Düzce Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi, şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Programa, şehidin babası Ramazan Baysan, Düzce Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkan yardımcıları Okan Kaltu ve Hasan Günden, Garnizon Komutanı İkmal Albay Abdulvahap Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesi Başkanı Abdullah Markuş, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra şehit Baysan, Beyköy beldesindeki kabri başında anıldı.

Protokol üyeleri, burada okunan duanın ardından şehidin ailesinin evine de ziyarette bulundu.