15 Temmuz Şehitler Makamı ile Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaretler başladı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yıl dönümünde "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" ve "15 Temmuz Şehitler Makamı"na ziyaretler başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşlar gelmeye başladı.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla alana gelen ziyaretçiler, şehitler için dua ederken, darbe girişimini engellemek için mücadele eden vatandaşlardan kalan eşyaların sergilendiği müzeyi de gezdi.

O anlara tanıklık eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

"15 Temmuz'un 10. yılında burada olmak çok anlamlı"

Ziyaretçilerden Merve Gülizar Tan, darbe girişimi sırasında Ankara'da olduğunu, ailesiyle birlikte meydanlara çıktığını, insanların tanklar tarafından nasıl ezildiğini gördüğünü söyledi.

Tan, "Biz, o gün bir ve beraber olduk, 'İrade, millet biziz.' dedik. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi karşısında sokaklarda ve meydanlarda tek yürek olan milletimiz, iradesinin gasbedilemeyeceğini tüm dünyaya, insanlara gösterdi. 15 Temmuz'un 10. yılında burada olmak çok anlamlı." dedi.

Naciye Sümeyye Ercan ise 15 Temmuz'da şehit olan Yasin Naci Ağaroğlu'nun arkadaşı olduğunu belirterek, "Bugün üzgün olmamın tek sebebi, aynı meydanda birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşımın şehadete kavuşması, benim ise şehadete erişememiş olmamdır. Onun dışında zaten buraya süslenip püslenip geliyoruz. Bugün bizim düğün günümüz. Vatan sevgisi imandandır" diye konuştu.

Kendisinin 4 kez Filistin'e 1 kez de Arakan'a gittiğini anlatan Ercan, 15 Temmuz'da Ankara'da olduğunu, şehadeti çok istediğini ama nasip olmadığını, her yıl burayı ziyaret ettiğini dile getirdi.