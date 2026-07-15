15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde yoğunluk yaşandı

Şehidin kabrini ziyarete gelen çok sayıda vatandaş, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Konya'nın Ereğli ilçesinden gelerek şehidin kabrini ziyaret eden Süleyman Karaarslan, hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini ama kahramanların asla unutulmayacağını söyledi.

[1/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Şehidin kardeşi Savaş Halisdemir (ortada), abisinin mezarını ziyaret etti. [2/24] Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur (solda), Şehidin kardeşi Savaş Halisdemir'e (sağda), plaket takdim etti. [3/24] ehidin kardeşi Savaş Halisdemir (sağda), "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" kapsamında İstanbul'dan yola çıkan sporcuların getirdiği toprağı, abisinin mezarına döktü. [4/24] Şehit Ömer Halisdemir'in abisi Soner Halisdemir (sağda), abisinin mezarını ziyaret edip, dua etti. [5/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [6/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [7/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [8/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [9/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [10/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [11/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [12/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [13/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [14/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [15/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [16/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [17/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [18/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [19/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [20/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [21/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [22/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [23/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [24/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. × [1/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Şehidin kardeşi Savaş Halisdemir (ortada), abisinin mezarını ziyaret etti. [2/24] Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur (solda), Şehidin kardeşi Savaş Halisdemir'e (sağda), plaket takdim etti. [3/24] ehidin kardeşi Savaş Halisdemir (sağda), "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" kapsamında İstanbul'dan yola çıkan sporcuların getirdiği toprağı, abisinin mezarına döktü. [4/24] Şehit Ömer Halisdemir'in abisi Soner Halisdemir (sağda), abisinin mezarını ziyaret edip, dua etti. [5/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [6/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [7/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [8/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [9/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [10/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [11/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [12/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [13/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [14/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [15/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [16/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [17/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [18/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [19/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [20/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [21/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [22/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [23/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. [24/24] Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Ziyarete Kıbrıs gazisi ağabeyi Mehmet Karaarslan ile geldiklerini belirten Karaarslan, "Allah'ım o günleri bir daha yaşatmasın. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Hiç kimse bir daha böyle bir şeyi tekrarlamaya kalkışmasın. Dua ettik, tüylerimiz diken diken oldu. Bu ülke bu adama çok şey borçlu." dedi.

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"Kendisine çok şey borçluyuz"

Ziyaretçilerden Yasin Ağırtopçu ise Kayseri'den gelerek şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiğini ifade etti.

Şehidin kabrinde duygulandığını aktaran Ağırtopçu, şunları kaydetti:

"Buraya dua etmek için geldik. Allah bir daha böyle bir olay yaşatmasın. Şehidimiz büyük gururumuz oldu, milletimizi kurtardı. Kendisine çok şey borçluyuz. Buraya gelmek ilk defa kısmet oldu, eşim ve çocuklarımla geldik. Böyle bir kahramanı çocuklarımızın da görmesini istedik ve o yüzden ailecek geldik. Milletimiz var olsun. Oğlum temmuz ayında doğdu ve 9 yaşında o yüzden Ömer ismini verdim. Bir Ömer'imiz gitti ama nice Ömerlerimiz gelecek."

Fotoğraf : Ahmet Demircan/AA

Ali Niğdelioğlu da İstanbul'dan geldiğini ve oğlu ile şehidin mezarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Fırsat buldukça Halisdemir'in mezarını her yıl ziyaret etmeye çalıştığını anlatan Niğdelioğlu, "Biraz buruk hissediyoruz. Böyle bir vatan evladı bir daha gelmez. İnsan burada duygulanıyor, bir taraftan da gurur duyuyoruz. Daha önce de gelip ziyaret etmiştik, ailemle geldim. Böyle bir kahraman unutulmaz." diye konuştu.

Fadimana Dalkılıç da kendisini ülkesi için feda eden Halisdemir'in kabrini ziyarete geldiğini belirtti.

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde tören düzenlendi

Niğde Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehidin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen törende, Vali Nedim Akmeşe, KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile protokol üyeleri, şehidin mezarına gül ve karanfil bıraktı.

Vali Akmeşe, gazetecilere yaptığı açıklamada, canını ülkesi için feda eden Ömer Halisdemir ve tüm şehitlere rahmet diledi.

Tatar da ana vatan Türkiye'nin geleceği için canlarını feda eden tüm şehitleri ve Ömer Halisdemir'i rahmet, minnet ve özlemle andığını dile getirdi.

Şehit yakınlarına sabır dileyen Tatar, şunları kaydetti:

“Böylesine vahim bir olayda gösterilen cesaret ve kahramanlıklarla Türkiye Cumhuriyeti yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Bu bizi ve bütün Türk dünyasını da elbette cesaretlendirmektedir. Çünkü hepimizin ana vatanı Türkiye'dir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş ve İstiklal savaşlarından sonra, geçen hafta Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde hep birlikte Türkiye'mizin nasıl dünyada söz sahibi olduğunu gördük. Ülkemizin ve milletimizin daha müreffeh yarınları için bu kahramanlıklar yapılmıştır.”

Programa, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş, şehit Halisdemir'in kardeşleri Doğan ve Soner Halisdemir ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, mezarlıktaki diğer 3 şehit ile Halisdemir'in annesinin kabrine de ziyarette bulundu.

Öte yandan, Nevşehir'den gelen bisikletliler, Vali Akmeşe, Tatar ve Özdemir'e bayrak takdim etti.