15 Temmuz gazisinden "FETÖ ile mücadeleye devam" mesajı
Gazi Yusuf Ak, "O oluşum devam ettiği sürece biz milli mücadelenin devamını getireceğiz. Türk milletinin kolluk kuvvetleri hiçbir şekilde terör örgütü konularında hassasiyet göstermez. 'Lideri öldü, bu bitti' diye bir şey düşünmez." dedi.
İstanbul
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylar sırasında yaralanan Yusuf Ak, "O oluşum devam ettiği sürece biz milli mücadelenin devamını getireceğiz. Türk milletinin kolluk kuvvetleri hiçbir şekilde terör örgütü konularında hassasiyet göstermez. 'Lideri öldü, bu bitti' diye bir şey düşünmez. Vatandaş olarak biz de mücadele edeceğiz." dedi.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, sonradan adı değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde açılan tank atışıyla başı ile sağ ve sol ayağından vurulan, 2 yıllık tedavisinin ardından beynindeki mermi çekirdeği ve şarapnel parçasıyla yaşamını sürdüren gazi Yusuf Ak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Darbe girişimi sırasında yaptıklarının Türk milleti için bir hizmet olduğunu dile getiren Ak, "Gülen'in ölümüne bazı kişiler üzülecek. Keşke Ariel Sharon gibi çileler çekseydi. Büyük bir hain terör örgütünün elebaşı ölmüştür, ateşi bol olsun. Belki de salya sümük ağlayanlar, çok üzülenler vardır, Hakan Şükürler, Enes Kanterler, daha niceleri. Onlar ağlasınlar, biz yine olsa ülkemiz için yapmayacağımız fedakarlık yoktur." diye konuştu.
Örgüt içerisinde Gülen'in ölümüyle birlikte bir dağılmanın söz konusu olabileceğine dikkati çeken Ak, "Mutlaka vazgeçenler de olacak. Ama tabi bunu hala terör örgütü lideri ve avaneleri olarak göreceğiz. Ülkemizin kolluk kuvvetlerinin daha çok hassasiyet göstereceğinden eminim. Biz normal hayatımıza devam edeceğiz. O hain olarak kalmış, hain olarak ölmüştür. Ateşi bol olsun." ifadelerini kullandı.
FETÖ ile etkin mücadelenin devam etmesi gerektiğini kaydeden Ak, şöyle konuştu:
"Sağken de bunun bir etkisi yoktu. Onun yardımcıları, bugün, yarın ve sonraki günlerde kavgasını edeceği, bir liderlik oluşumunu şu anda düzenlemeye çalışıyorlar. O oluşum devam edecek, vazgeçenler olacak. Ama o oluşum devam ettiği sürece biz milli mücadelenin devamını getireceğiz. Türk milletinin kolluk kuvvetleri hiçbir şekilde terör örgütü konularında hassasiyet göstermez. 'Lideri öldü, bu bitti' diye bir şey düşünmez. Vatandaş olarak biz de mücadele edeceğiz. Zaten devletimiz gerekeni yapıyordur."
"Biz hainleri asla unutmayacağız"
15 Temmuz'un bir daha yaşanmaması için kendilerinin de önlem aldığını ve o gün sadece imanlarıyla Boğaziçi Köprüsü'nde mücadele verdiklerini dile getiren Ak, "Ne topumuz ne tankımız ne tüfeğimiz ne silahımız vardı, imanımızla mücadele ettik. Tabi ki imanımız yine sonuna kadar vardır ama bu sefer 'Yapmayın, etmeyin' demeyeceğiz, biz de gerekeni yapacağız." şeklinde konuştu.
Ak, FETÖ elebaşı Gülen'in yurt dışında ölmesinin acı bir durum olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Biz sabah arkadaşlarımızla toplantı halindeyken dedik ki 'Bir insan ne kadar hain, ülkesine bile gömülemiyor.' Türk devleti vatandaşına, sanatçısına, popçusuna, rockçısına, hepsine sahip çıktı. Ahu Tuğba, ölümü belki de bir ay sürdü. Ama sonuç itibariyle kızı da Müslüman topraklarda gömülmesini, Müslüman olarak dini inançlara göre defnedilmesini istemiştir. Ama o nasıl bir şekilde defnedilecek, gömülecek? Yabancı toprakta, hiç bilmediği yerde. Ona müstehaktır gerçi. Biz zaten ne ölüsünü, ne dirisini istemiyoruz, kesinlikle kabul etmiyoruz."
Fetullah Gülen'in elebaşı olduğu örgütün bu millete çok acılar çektirdiğini söyleyen Ak, şehit annelerinin, gazilerin acılarının dinmediğini söyledi.
Ak, darbe girişiminde ayağından yaralandığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Yine olsa yine giderim. Değil ayak parmağım, kolumu da feda ederim, ayağımı da feda ederim, problem değil. Ama ne bizim şehit ailelerinin analarının babalarının acısı, kor acısı sönmüştür ne de bizim acımız dinmiştir. Bu böyle yüz yıllardır devam edecek. Çanakkale'yi görmedik ama büyüklerimiz bize iyi anlattılar, iyi de ders verdiler. Çanakkale unutuldu mu, hainler unutuldu mu? Unutulmadı. Biz de hainleri asla unutmayacağız."
"Adaletten kaçtı, ama mahşerde hesap verecek"
Darbe girişimi sırasında Fatih Vatan Caddesi'nde ayağının tank paletine sıkışması sonucu yaralanan İsmet Erdoğan da "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın da birçoğunun dini duygularını sömürmek ve imar etmek suretiyle hayalleriyle oynamış olan Fethullah Gülen'in öldüğü haberini aldık. Tabi ki normalde ölünün arkasından 'Allah rahmet eylesin' denilir, fakat biz kendisine 'Allah rahmet eylemesin' diyerek arkasından bu ifadeleri kullanmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Darbe girişimi gecesi Tuzla'daki Orhanlı gişelerinde yaşanan olaylar sırasında yaralanarak kolunu kaybeden gazi Üzeyir Civan ise "İlk duyduğumda sevinmemek mümkün değil ki. Bizden evlatlarımızı ve uzuvlarımızı çalan o hain, dünyadayken adaletten kaçtı ama mahşerde Allah'ın huzuruna çıktığı zaman yine hesap verecek. İlahi adaletten kaçamayacak." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.