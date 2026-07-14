Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, "Biz ne badirelerle vatanı kurtardık, ne kanlar döktük, ne canlar verdik. Çok dikkatli olmak zorundayız. Özellikle gençlerimizin dikkat etmesi lazım." dedi.

15 Temmuz gazisi Turgut Aslan'dan gençlere "FETÖ" uyarısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, "Biz ne badirelerle vatanı kurtardık, ne kanlar döktük, ne canlar verdik. Çok dikkatli olmak zorundayız. Özellikle gençlerimizin dikkat etmesi lazım." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Terörle Mücadele Dairesinin (TEM) başındayken 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nda rehin alınan ve başından vurularak ağır yaralanan Aslan, darbe girişimi gecesi ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Aslan, darbe girişimi öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında rapor hazırladığını ve bu nedenle gözaltına alındığını anımsatarak, "O devirde, o zaman herkes korkuyordu. Ben imza attım, ertesi gün tutuklanma başlayınca Fetullah Gülen, beni infaz listesinin en başına aldı." diye konuştu.

"Kör kurşun isabet etsin diye camın önünde beklettiler"

Darbe girişiminin yaşandığı gece Jandarma Genel Komutanlığının kapısında darbeci askerlerce kendisine "Yurtta Sulh Konseyi yönetime el koydu." denildiğini ve eski albay Erkan Öktem tarafından el ve gözlerinin bağlandığını belirten Aslan, "O gece beni camın önüne tuttular. Kör bir kurşun gelsin de isabet etsin diye. Allah işte, öldürmeyen Allah öldürmüyor." ifadelerini kullandı.

Aslan, darbeciler tarafından derdest edildiği anları şöyle aktardı:

"Ben su istedim, bana su vermediler. Lavaboya gitmek istedim, Erkan Öktem, 'Ben seni öyle bir yere göndereceğim ki, lavaboya ihtiyacın olmayacak.' dedi. Ben anladım ki niyeti kötü. Önce korumamı şehit ettiler, sonra da kafama sıktılar. Beni ölü diye bir kenara bıraktılar. Beni bulduklarında kelimeişehadet getiriyormuşum."

"Fetullah Gülen'in başarısız olduğunu duyunca derin bir oh çekmişim"

Olaydan sonra 4 beyin ameliyatı geçirip 5 ay komada kaldıktan sonra kendine geldiğini anlatan Aslan, "Uyanmışım, 'Fetullah Gülen başarılı oldu mu?' diye sormuşum. Onlar da bana 'Fetullah Gülen başarılı olamadı.' deyince bir derin oh çekmişim." diye konuştu.

Aslan, gençlerin vatan hainlerine karşı dikkatli olması gerektiğini dile getirerek, "Bu vatanı teslim almak kolay olmadı. Gençler bilmiyor bunu. Biz ne badirelerle vatanı kurtardık, ne kanlar döktük, ne canlar verdik. Şimdi üzerinde vatan diye oturuyoruz ama kimse bunun kolay olduğunu düşünmesin. Çok dikkatli olmak zorundayız. Özellikle gençlerimizin dikkat etmesi lazım." dedi.