15 Temmuz gazisi, hain darbe girişimini unutulmaması için her fırsatta anlatıyor Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde bacağına isabet eden mermi ile yaralanan Abdullah Ağaya, hain darbe girişimini unutulmaması için buluduğu her ortamda anlatıyor.

Darbe girişimi sırasında İstanbul'da yaşayan ve daha sonra Batman'a yerleşen 46 yaşındaki Abdullah Ağaya, AA muhabirine, hain girişimin gecesinde televizyondan Boğaziçi Köprüsü'nün (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) kapatıldığını görünce Türk bayrağını alarak sokağa çıktığını söyledi.

Önce Vatan Caddesi'ne gittiğini ardından da İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne geçtiğini ifade eden Ağaya, burada darbecilerin açtığı ateş sonucu sağ bacağından yaralandığını, kaldırıldığı hastanede bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini anlattı.

Ağaya, Allah'ın kendilerine verdiği güçle darbecilere karşı mücadele ettiklerini belirterek, halkın sahip olduğu imanla darbeyi engellediğini dile getirdi.

Hain girişimin unutulmaması gerektiğine değinen Ağaya, şunları kaydetti:

"Darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ama değil 10 yıl, 100 yıl da geçse o hain geceyi unutmayacağız. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık ve unutturmayacağız. O gün yaşananları çocuklarımıza anlatıyoruz. Rabbim bir daha öylesi bir gün milletimize yaşatmasın ama bir gün yine bir darbe olsa eşimle, çocuklarımla yine meydanlara çıkarım. Her oturduğum ortamda, iş yerinde o gece yaşananları anlatıyorum. Bunu kendime bir görev olarak görüyorum. Çocuklarımızın geleceği için anlatıyorum."

Çocuklarına hain darbecilere karşı verdiği mücadelenin örnek alınması tavsiyesinde bulunduğunu söyleyen Ağaya, "Çocuklarıma her zaman şunu söylüyorum. Bir daha bir darbe olursa sizler de babanız gibi kahraman olun. O gece ben de şehit olmak istiyordum ancak yüce Allah bana gaziliği nasip etti." ifadelerini kullandı.