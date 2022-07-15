Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı başladı
Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen anma programı başladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na gelen vatandaşlar, öğle saatlerinden itibaren arama noktalarından geçirilerek meydana alındı.
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Ellerinde Türk bayrağı taşıyan ve bazılarının ay yıldızlı tişörtler giydiği yüzlerce vatandaş alanı doldurdu. Bedensel engelli bazı vatandaşlar ise alana tekerlekli sandalyeyle geldi.
Etkinlik alanına Türk bayraklarının yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları asıldı.
15 Temmuz temalı video gösterimiyle başlayan anma programı kapsamında sahne alan sanatçılar, şarkı ve marşlar seslendirdi. Alanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak şarkı ve marşlara eşlik etti.
Sela verilen etkinlikte, 15 Temmuz şehitlerinin ismi tek tek okunurken vatandaşlar "burada" diye karşılık verdi.
Sahneye uzak olan vatandaşlar etkinliği, alandaki bazı noktalara yerleştirilen dev ekranlardan takip ediyor.
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