15 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Bolu, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Tokat, Yozgat, Kahramanmaraş, Erzincan, Kırşehir, Kastamonu, Karaman ve Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Ankara
Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu merkez ve tüm ilçelerde 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.
Vali Aydın, engelli ve hamile kamu personelinin de 25 Kasım'da 1 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.
Kayseri
Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim öğretime, özel eğitim kurumları ve kurslar dahil 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler ilimizde devam etmekte olan yoğun kar nedeniyle 25 Kasım'da okullarımız 1 gün süreyle il genelinde tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
Niğde
Valilikten yapılan açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Nevşehir
Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise bölgede aralıklarla devam eden kar, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı bulunanlarla çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
Ordu
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğunu belirtildi.
Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildiği aktarılan açıklamada, bu bölgelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Gümüşhane
Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar ve olası buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitim ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli, diyaliz, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Bayburt
Bayburt Valiliğinin yazılı açıklamasında ise yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildiği bilgisi paylaşılarak, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
Sivas
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti.
Şimşek, çocuklardan kar yağışının keyfini çıkarıp bol bol kitap okumalarını istedi.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile ve engelliler ile kronik hastalığı olanlar da bir gün süreyle idari izinli sayılacak.
Tokat
Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.
Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyuruldu.
Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.
Yozgat
Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre gece saatlerinde sıcaklığın kent genelinde sıfırın altında 6 ile 10 derece aralığına düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Kar ve soğuk hava nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, "Zaman zaman devam eden rüzgar, tipiye sebebiyet verdiğinden ilimiz genelinde 25 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuzey ilçelerimizde ve merkez ilçelerimize ait kırsal mahallelerde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi, merkezde devam eden aşırı fırtına nedeniyle ilimiz genelinde yarın her tür kademedeki eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Erzincan
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği belirtilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklama, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kırşehir
Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Olumsuz hava şartları ve buzlanma sebebiyle ilimiz genelinde 25 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de bir gün izinlidir."
Kastamonu
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında 25 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği ifade edildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Karaman
Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim ve öğretime, tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.