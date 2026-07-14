Anadolu Ajansı, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, o gece ağır hasar gören ve direnişin simgesi haline gelen yerlerin o günkü halleriyle bugünkü durumlarını yan yana getirdi.

10. yıl dönümünde 15 Temmuz direnişinin simge noktaları Anadolu Ajansı, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, o gece ağır hasar gören ve direnişin simgesi haline gelen yerlerin o günkü halleriyle bugünkü durumlarını yan yana getirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti.

Türkiye’nin demokratik düzenini hedef alan girişim, vatandaşların direnişiyle engellendi.

Darbecilerin saldırılarında 253 vatandaşımız şehit olurken, 2 bin 737 kişi de gazi oldu.

Anadolu Ajansı, o gece ağır hasar gören ve direnişin simgesi haline gelen yerlerin darbe girişiminin ardından çekilen fotoğraflarıyla bugünkü görüntülerini yan yana getirdi.

Darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı'nın çevresi, direnişin en güçlü yaşandığı yerlerden birisiydi.

Kurulduğu günden beri hiçbir saldırıya maruz kalmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi de o gece darbecilerin hedefi oldu. Savaş uçakları tarafından bombalanan meclis yerleşkesi ağır hasar gördü. Bombalardan birinin isabet ettiği TBMM'deki Başbakan ofisinin önü, demokrasinin mabedine yapılan saldırının belleklerden silinmemesi için olduğu gibi korundu.

Savaş uçakları tarafından bombalanan meclis yerleşkesi ağır hasar gördü.

Darbe girişimi sırasında vatandaşların en çok direniş gösterdiği Boğaziçi Köprüsü'nün adı, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak değiştirildi. Köprünün üzerindeki gişeler de kalktı.

Darbeci askerler tarafından kışladan çıkarılarak Kızılay Meydanı'na getirilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar, vatandaşlar tarafından engellenmeye çalışıldı. Darbe girişiminin bastırılmasından sonra Kızılay Meydanı'nın ismi 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı olarak değiştirildi.

Hava saldırısı sonucu ağır hasar gören Özel Harekat Daire Başkanlığı en çok şehidin verildiği nokta oldu. Kullanılamaz hale gelen yatakhane ve kantin binası bir süre sonra yetkililerce yıkıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Genelkurmay Başkanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)

Ankara Emniyet Müdürlüğü

TRT

Kızılay Meydanı

TÜRKSAT

Boğaziçi Köprüsü