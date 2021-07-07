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10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı 33 ile yeni emniyet müdürü atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı.

Hamdi Çelikbaş   | 07.07.2021
10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı 33 ile yeni emniyet müdürü atandı

Ankara

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