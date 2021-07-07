10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı 33 ile yeni emniyet müdürü atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı.
Ankara
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