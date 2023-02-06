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10 ildeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir hafta ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ildeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 hafta ara verildiğini bildirdi.

Ali Kemal Akan   | 06.02.2023
10 ildeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir hafta ara verildi

Ankara

Bakan Özer, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir hafta süreyle ara verildiğini belirtti.

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