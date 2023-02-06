10 ildeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir hafta ara verildi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ildeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 hafta ara verildiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Özer, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir hafta süreyle ara verildiğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.