Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde yılın ilk 6 ayında yaklaşık 20 bin kişi yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

Uçmakdere'de yılın ilk 6 ayında 20 bin kişi yamaç paraşütüyle uçuş yaptı Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde yılın ilk 6 ayında yaklaşık 20 bin kişi yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

Marmara Denizi manzarası ile Ganos Dağı eteklerindeki doğal güzellikleri bir arada sunan Uçmakdere, yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Doğal yapısı ve yamaç paraşütüne elverişli rüzgarıyla dikkati çeken mahallede uçuşlar, rüzgarın durumuna göre 250 ve 600 metre rakımlı pistlerden gerçekleştiriliyor.

Tandem ve bireysel uçuşlar yapan paraşüt tutkunları, Marmara Denizi kıyıları ile ormanlık alanların oluşturduğu manzarayı havadan izleme imkanı buluyor.

İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçilerin yanı sıra farklı ülkelerden sporcuların ilgi gösterdiği bölgede sezon yoğun geçiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Uçmakdere'nin doğa turizmi ile ekstrem sporları bir araya getiren önemli destinasyonlardan biri olduğunu söyledi.

Bölgenin dört mevsim yamaç paraşütüne elverişli olduğunu belirten Karaküçük, "Gerek mevsim şartları itibarıyla gerekse yazın gelmesiyle beraber Uçmakdere'de yamaç paraşütünde çok eğlenceli, keyifli zamanlar yaşanıyor. Yıl içerisinde ilk 6 ayda yaklaşık 20 bin ziyaretçimiz yamaç paraşütünü deneyimledi ve talepler de yoğun şekilde devam ediyor." dedi.

Ziyaretçilerin bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izleme fırsatı bulduğunu ifade eden Karaküçük, Uçmakdere'nin adrenalin tutkunlarının gözde rotaları arasında yer aldığını dile getirdi.

Yıl boyunca 40 bini aşkın kişinin yamaç paraşütü deneyimi yaşamasını beklediklerini anlatan Karaküçük, Tekirdağ'ın doğal güzellikleri ve İstanbul'a yakın konumuyla ziyaretçilere keyifli bir tatil imkanı sunduğunu kaydetti.

Paraşüt pilotu Gökhan Baran da Uçmakdere'nin yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü belirterek, bölgede yamaç paraşütü yapanların eşsiz manzara eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşadığını söyledi.