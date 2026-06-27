TCG Oruçreis FLEETEX-250/2026 Tatbikatı'na katılıyor

Duygu Yener
27 Haziran 2026•Güncelleme: 27 Haziran 2026
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tatbikatta 15 ülkeden 26 su üstü ve 11 hava unsuruyla müşterek faaliyetler icra edilirken denizde akaryakıt ikmali, helikopter iniş-kalkış, dikey ikmal, muhabere kaybı ve alçak görüş şartlarında yaklaşma eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi. Türk Deniz Kuvvetleri, uluslararası sularda yüksek harekat kabiliyeti ve profesyonelliğiyle görevlerini sürdürmeye devam ediyor."