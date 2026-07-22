Komandolar, meskun mahal operasyonları için zorlu eğitimden geçiyor

[1/63] Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki "Meskun Mahallerde Muharebe Eğitimi"ne katılan komandolar, gerçeği aratmayan senaryolar eşliğinde yerleşim yerlerinde gerçekleştirilecek operasyonlar için kurs görüyor.

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[6/63] Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki "Meskun Mahallerde Muharebe Eğitimi"ne katılan komandolar, gerçeği aratmayan senaryolar eşliğinde yerleşim yerlerinde gerçekleştirilecek operasyonlar için kurs görüyor.

[7/63] Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki "Meskun Mahallerde Muharebe Eğitimi"ne katılan komandolar, gerçeği aratmayan senaryolar eşliğinde yerleşim yerlerinde gerçekleştirilecek operasyonlar için kurs görüyor.

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[10/63] Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki "Meskun Mahallerde Muharebe Eğitimi"ne katılan komandolar, gerçeği aratmayan senaryolar eşliğinde yerleşim yerlerinde gerçekleştirilecek operasyonlar için kurs görüyor.

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[13/63] Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki "Meskun Mahallerde Muharebe Eğitimi"ne katılan komandolar, gerçeği aratmayan senaryolar eşliğinde yerleşim yerlerinde gerçekleştirilecek operasyonlar için kurs görüyor.

[14/63] Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki "Meskun Mahallerde Muharebe Eğitimi"ne katılan komandolar, gerçeği aratmayan senaryolar eşliğinde yerleşim yerlerinde gerçekleştirilecek operasyonlar için kurs görüyor.

[15/63] Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki "Meskun Mahallerde Muharebe Eğitimi"ne katılan komandolar, gerçeği aratmayan senaryolar eşliğinde yerleşim yerlerinde gerçekleştirilecek operasyonlar için kurs görüyor.

[16/63] Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki "Meskun Mahallerde Muharebe Eğitimi"ne katılan komandolar, gerçeği aratmayan senaryolar eşliğinde yerleşim yerlerinde gerçekleştirilecek operasyonlar için kurs görüyor.

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