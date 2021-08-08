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İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kemalpaşa ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

Haydar Toprakçı,Kürşat Gürbüz,Ahmet Bayram   | 08.08.2021
İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

İzmir

Alınan bilgiye göre, Kınık'tan Kemalpaşa ilçesine seyir halindeki 35 L 1610 plakalı yolcu minibüsü, Hamzababa mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.

Ormanlık alandaki ağaçlara çarparak durabilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, minibüsten çıkarılan yaralıları Turgutlu ve Kemalpaşa devlet hastanelerine kaldırdı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kemalpaşa ilçemiz Sarıçalı Mahallesi Hamzababa yolu üzerinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta Kınıklı 6 hemşehrimiz vefat etmiş, 11 hemşehrimiz yaralanmıştır. Vefat eden hemşehrimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.


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