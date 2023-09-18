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İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde bulunan 3 personeli arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gündem

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Buca ile Torbalı ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Metin Aydemir  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Izmir

Doğancılar ile Demirciler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 45 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 9 dozerle müdahale ediliyor.

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