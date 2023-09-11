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İzmir Foça'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Etem Geylan  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
İzmir Foça'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir

Alınan bilgiye göre, Ilıpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 8 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


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