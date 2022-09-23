İzmir Bergama'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İzmir
Kozluca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 12 arazöz, 2 dozer ve 4 su tankeri sevk edildi.
İzmir Bergama'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/VeT3thoCzC pic.twitter.com/UGEy7VRv6o— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) September 23, 2022
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.