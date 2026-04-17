IFAD Genel Başkan Yardımcısı Mukeshimana: Gıda güvenliği küresel güvenlikle yakından bağlantılı BM Genel Başkan Yardımcısı Mukeshimana, küresel olarak iklim değişikliği ve ekonomik şoklar dahil gıda güvenliğini tehdit eden sorunlara dikkati çekerek "Gıda güvenliği aslında ulusal güvenlikle, küresel güvenlikle çok yakından bağlantılı." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Genel Başkan Yardımcısı Gerardine Mukeshimana, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İlk defa katıldığı ADF’de dünyada karşılaşılan birçok sorunun ve farklı temanın ele alındığını belirten Mukeshimana, "bence çok iyi ve harika bir forum" yorumunda bulundu.

Mukeshimana, "(Tüm dünyada) Gıda güvenliğini tehdit eden birçok sorun var. İklim değişikliğinin gıda güvenliğini tahrip ettiğini biliyoruz. Ekonomik şoklar da gıda güvenliğini etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 800 milyon insanın açlık içinde olduğunu ve yaklaşık 300 milyonun da açlıkta kriz seviyesinde yaşadığına dikkati çeken Mukeshimana, durumun kriz seviyesine ilerlediğini söyledi.

Mukeshimana, sürdürülebilir üretime, iş imkanlarına ve küresel istikrara yatırım yaptıklarını kaydederek “(Gıda güvenliği konusunda) Direnç bir gecede oluşmaz, zaman alır ve zamanla topluluklar bunun faydalarını görmeye başlar. Dolayısıyla yerel gıda sistemlerine yapılan yatırımların devam etmesi önemlidir.” diye konuştu.

Gıda güvenliği ile ulusal ve küresel güvenlik arasındaki ilişkiyi değerlendiren Mukeshimana, şunları kaydetti:

"Gıda güvenliği aslında ulusal güvenlikle, küresel güvenlikle çok yakından bağlantılı. Gıda güvenliği tartışmalarının güvenliğin tartışıldığı masaya gelmesi önemlidir. Tüm bunların (ADF’de) aynı anda gerçekleşiyor olmasından dolayı çok mutluyum."