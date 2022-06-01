Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Özcan'ın ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.