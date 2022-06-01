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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Özcan'ın ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Zafer Fatih Beyaz   | 01.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Özcan'ın ailesine taziye mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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