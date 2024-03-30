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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin şehirlerinin 5 yılının daha çalınmasına rıza göstermeyeceğine inanıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göngören Güneştepe Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitingde konuştu.

İrem Demir, Kaan Bozdoğan  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin şehirlerinin 5 yılının daha çalınmasına rıza göstermeyeceğine inanıyoruz

İstanbul

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Güngören Güneştepe Millet Bahçesi'nde düzenlediği mitingde, 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 52, Cumhurbaşkanlığında ise yüzde 54 oranıyla destek verdiğini anımsatarak, şükranlarını sundu.

Güngören'in tercihini, 30 yılı aşkın süredir hep eser ve hizmet siyasetinden yana kullandığını belirten Erdoğan, inşallah yarınki seçimlerde de rekor bir oyla, ilçenin tercihinin yine AK Parti, yine Cumhur İttifakı'ndan olacağını dile getirdi.

Erdoğan'ın "Buna hazır mıyız?", "Yarın akşama kadar bu çalışmalarımızı sürdürüyor muyuz?" sorularını alandakiler, "Evet" diyerek cevapladı.

Güngören'in, geçmişinin bir insan ömrünü bulan bir ilçe olduğunu kaydeden Erdoğan, "Buna rağmen Güngören, doğusundaki sanayi tesisleri ve batısındaki yerleşim yerleriyle, İstanbul'un önemli merkezleri arasına girmeyi başardı. Güngören, yaşadığı hızlı ve kontrolsüz büyümenin mirası olan depreme dayanaksız ve düşük standartlı konut stokunu dönüştürmeye başladı. İnşallah Murat Kurum kardeşimizin Büyükşehir'de vereceği destekle, bu süreç daha da hızlanacak." diye konuştu.


"Elazığ'da yaşanan 4,7 büyüklüğündeki şiddetli sarsıntı bize bunu bir kez daha hatırlattı"

Erdoğan, bilim adamlarının sürekli uyardığı depremin kapılarını çalmadan, tüm ilçeleriyle İstanbul'u depreme daha hazır hale getireceklerini vurgulayarak, "Sadece belediyemiz değil, tabii ki bizlerde merkezi yönetim olarak her zaman İstanbul'umuzun yanında olmaya devam edeceğiz. Daha bir sene önce asrın felaketinde 53 binden fazla canımızı toprağa vermiş bir ülke olarak, deprem tehdidini yok sayamayız. Dün gece Elazığ'da yaşanan 4,7 büyüklüğündeki şiddetli sarsıntı bize bunu bir kez daha hatırlattı. Elazığ'a buradan tekrar geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Deprem konusuna, siyaset üstü bir mesele olarak bakmaları gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"'Yarısı Bizden' kampanyasına yenilerini ekleyerek, İstanbul'umuzun daha güvenli, daha dirençli hale gelmesini sağlayacağız. İstanbul, ihmali, gevşekliği, umursamazlığı kaldıramaz. Son 5 yılda bu hakikati bir kez daha gördük. Bu şehrin hazine değerinde 5 senesi, sadece kendi ihtiraslarının peşinden giden bir zihniyetin elinde heba oldu. Halbuki bu şehr-i İstanbul'un ihtiyacı tatil değil, delege avı peşinde koşmak değil, başka sıfatlar için ülkeyi dolaşmak hiç değil. İstanbul, 'ikinci iş', 'ek iş', 'yarı zamanlı iş' olarak yönetilebilecek bir şehir değil. Vaktinizin, enerjinizin, benliğinizin tamamını İstanbul'a adayacaksınız ki, binlerce yıllık geçmişinden süzülüp gelen ruhuna bir parça nüfuz etmiş olasınız. İstanbul'a atlama taşı değil, ömrünüzün nihayetine kadar dizinin dibinden ayrılmayacağınız bir sevgili gözüyle bakacaksınız. Kader sizin yolunuzu nereye çıkartır, o ayrı mesele... Ama siz İstanbul'a böyle bakmak, İstanbul'u böyle kucaklamak, İstanbul'a kendinizi böyle adamak mecburiyetindesiniz. Aksi takdirde bu şehir kırılır, küser, ritmi düşer, heyecanı azalır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin sandıktan çıkan iradesine elbette saygılıyız ama hiç kimsenin de şehirlerinin 5 yılının daha çalınmasına rıza göstermeyeceğine inanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Şayet seçim yabancı ajansların göz boyayan kampanyalarıyla kazanılsaydı, geçmişten beri bu ülkede iktidardan hiç düşmeyecek olanlar vardı."

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