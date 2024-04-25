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Çanakkale Boğazı Karacaören mevkiisinde, AK DISCOVERY isimli kuru yük gemisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın çıktı

Mısır'dan Bulgaristan'a giden kuru yük gemisinin makine dairesinde Çanakkale Boğazı'nda geçiş yaptığı sırada yangın çıktı.

Burak Akay  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın çıktı

Çanakkale

Varna Limanı'na gittiği öğrenilen 107 metre uzunluğundaki Barbados bandıralı kuru yük gemisinde Akbaş mevkisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma-13, Kurtarma-3 ve TÜRKELİ römorkörleri ile KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı.

Ekiplerin, yangına müdahalesinin sürdüğü, 1 yaralının olduğu öğrenildi.


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