Bakan Fidan, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Suriye, Gazze'deki durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.
Bakanımız @HakanFidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova’da bir araya geldi. 🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/kAErptLxRO— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 10, 2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile Moskova'da bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Rusya ziyareti kapsamında, SVR Başkanı Narışkin ile Moskova'da görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.