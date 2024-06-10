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Bakan Fidan, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Gökhan Çeliker, Can Efesoy  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Bakan Fidan, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Suriye, Gazze'deki durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile Moskova'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Rusya ziyareti kapsamında, SVR Başkanı Narışkin ile Moskova'da görüştü.

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