Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
121,015.10
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Zirve takipçisi Medipol Başakşehir lidere konuk oluyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Hilmi Sever   | 08.02.2020
Zirve takipçisi Medipol Başakşehir lidere konuk oluyor

İstanbul

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 21. hafta maçında yarın deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanan turuncu-lacivertli takım, haftaya 39 puanla ikinci sırada girdi.

Son 2 maçını kazanamayan lider Demir Grup Sivasspor ise 41 puanla zirvede yer alıyor.

Turuncu-lacivertli takım, ligin ilk iki sırasındaki ekipleri karşı karşıya getiren mücadeleyi kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacak.

Medipol Başakşehir'de cezalı oyuncu bulunmuyor. İstanbul ekibinde, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor ile oynanan maçta aldığı darbe nedeniyle burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan ve maske ile antrenmanlarını sürdüren Berkay Özcan'ın da kadroda olması bekleniyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti
Afrika’da Fransa kâbusu – III: Siyasi ve askeri 'operasyonlar'
Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek

Benzer haberler

Zirve takipçisi Medipol Başakşehir lidere konuk oluyor

Zirve takipçisi Medipol Başakşehir lidere konuk oluyor

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 14 maç aradan sonra kazandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda iki maçın saatinde değişiklik yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda iki maçın saatinde değişiklik yapıldı
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan maç saati tepkisi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan maç saati tepkisi
'Uganda'da Türkiye'deki gibi tesisler olsa Ballon d'Or adayları çıkabilirdi'

'Uganda'da Türkiye'deki gibi tesisler olsa Ballon d'Or adayları çıkabilirdi'