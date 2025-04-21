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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları, yarın ve perşembe günü oynanacak.

Bozhan Memiş  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlıyor

İstanbul

Yarı finalin ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek.

Diğer mücadelede ise Trabzonspor, sahasında Göztepe'yle karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı şu şekilde:

Yarın:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

24 Nisan Perşembe:

20.30 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

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