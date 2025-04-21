Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlıyor

İstanbul
Yarı finalin ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek.
Diğer mücadelede ise Trabzonspor, sahasında Göztepe'yle karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı şu şekilde:
Yarın:
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
24 Nisan Perşembe:
20.30 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.