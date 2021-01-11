Euro
9.12
Dolar
7.48
BIST 100
1,540.75
Altın
1,847.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı”
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Ercan Doğan   | 11.01.2021
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol

18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Şeker

20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Özgür Yankaya

13 Ocak Çarşamba:

15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir: Turgut Doman

20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

14 Ocak Perşembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ramazan Keleş

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ heyeti bu hafta Kovid-19'un kaynağını araştırmak üzere Çin'e gidecek
New York'un iki bölgesinde Kovid-19 aşısı için mega aşı merkezi kuruldu
Tokyo'nun Haneda Havalimanı'nda 4 kişide Kovid-19'un yeni türü tespit edildi
Meksika’da Kovid-19’un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Gaziantep FK yeni teknik direktörünü arıyor

Gaziantep FK yeni teknik direktörünü arıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Galatasaray kupada tur peşinde

Sivasspor'un kupada konuğu Adana Demirspor

Sivasspor'un kupada konuğu Adana Demirspor
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor
Fenerbahçe Kulübünden yayıncı kuruluşa tepki

Fenerbahçe Kulübünden yayıncı kuruluşa tepki