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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupasında Solwie Energy Fatih Karagümrük 5. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Solwie Energy Fatih Karagümrük, Sarıyer'i 3-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Bozhan Memiş  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Ziraat Türkiye Kupasında Solwie Energy Fatih Karagümrük 5. tura yükseldi

Istanbul

35. dakikada Sarıyer 10 kişi kaldı. Baran Demiroğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza yayı üzerinde Onur Eriş'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Çağdaş Altay, Onur Eriş'i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

39 dakikada Solwie Energy Fatih Karagümrük öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Ahmet Sivri, arka direğe hareketlenen Baran Demiroğlu'na ortaladı. Bu futbolcu, yakın mesafeden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

84 dakikada Solwie Energy Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Lamkel, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun pasında penaltı noktası üzerindeki Barış Jakob Kalaycı sert vurdu, kaleciden dönen topu yakın mesafeden Arda Akgün tamamladı: 2-0.

88 dakikada Fatih Karagümrük bir gol daha buldu. Arda Akgün'ün ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Muhammed Mert, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0.

Müsabakayı 3-0 kazanan Solwie Energy Fatih Karagümrük, kupada 5. tura yükseldi.

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