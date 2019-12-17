Euro
6.52
Dolar
5.85
BIST 100
111,367.40
Altın
1,477.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turun kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

Ercan Doğan   | 17.12.2019
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü yapılacak

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turun kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 12.00'de başlayacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, 5. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 16 takım mücadele edecek. Son 16 turundaki ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel Mülteci Forumu şimdilik umut vadediyor
NATO: 70 yılda nereden nereye?
'Küçük Schengen' Batı Balkanlar’da AB’ye alternatif mi?
Laiklik ve Hindutva çıkmazında yeni vatandaşlık yasası ve Hindistan’ın geleceği
Suudi Arabistan bozulan imajını spor organizasyonlarıyla düzeltmeye çalışıyor

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü yapılacak

Fenerbahçe İstanbulspor'la karşılaşacak

Beşiktaş, Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak

Galatasaray kupada yarın Tuzlaspor'la karşılaşacak

Galatasaray kupada yarın Tuzlaspor'la karşılaşacak
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'den takım harcama limitinin artırılmasına tepki

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'den takım harcama limitinin artırılmasına tepki
TFF'den limit artırımı açıklaması

TFF'den limit artırımı açıklaması