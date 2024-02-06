Dolar
30.57
Euro
32.85
Altın
2,025.87
ETH/USDT
2,325.20
BTC/USDT
42,798.00
BIST 100
8,827.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 12 Şubat Pazartesi günü yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi, 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Emre Doğan  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 12 Şubat Pazartesi günü yapılacak

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

Son 16 turunda oynanacak maçların ardından çeyrek finale yükselecek 8 kulübün temsilcisinin katılacağı kura çekimi, A Spor'dan naklen yayımlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: Son anahtar teslim edilinceye kadar sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Asrın Felaketinin 1 Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları" kitabı
Mehmetçik, 6 Şubat depremlerinde yaraların sarılması için sahadaydı
İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez geriledi
Dışişleri Bakanı Fidan: Libya Bingazi Başkonsolosluğumuzu yakın zamanda açacağız

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 12 Şubat Pazartesi günü yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 12 Şubat Pazartesi günü yapılacak

Newcastle United'dan Christian Atsu için anma mesajı

İngiltere Premier Lig'de 45 golle haftalık gol rekoru kırıldı

Trabzonspor, Onuachu'yu arıyor

Trabzonspor, Onuachu'yu arıyor
Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Konyaspor'u konuk edecek

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Konyaspor'u konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet