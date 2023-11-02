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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK 4. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Gaziantep FK, Efeler 09'u 4-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Mehmet Akif Parlak  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK 4. tura yükseldi Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Gaziantep FK, TFF 3. Lig ekibi Efeler 09'u 4-0 yenerek 4. tura yükseldi.

4. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. İlker Karakaş'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Erdem Mertoğlu, penaltı noktasını gösterdi. 6'ncı dakikada Gaziantep FK öne geçti. Penaltıyı kullanan Markovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

45+1. dakikada Ömürcan Artan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya düzgün kafa vuruşu yapan İlker Karakaş, farkı ikiye çıkardı: 2-0.

59. dakikada Maxim'in kullandığı kornerde topla buluşan Dragus, rakibini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

78. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Ömürcan Artan'ın sağ kanattan ortaladığı topu kontrol eden Riascos, ayak içiyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı.

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