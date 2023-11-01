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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor 4. tura yükseldi

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda ağırladığı Karaman FK'yi 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

Zafer Göder  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor 4. tura yükseldi Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda ağırladığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı Karaman FK'yi 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

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