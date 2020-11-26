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TFF Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul’da Sabah gazetesinin düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda konuşuyor
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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yarın yapılacak

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Erkan Tiryaki   | 26.11.2020
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yarın yapılacak

Ankara

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, kura çekiminin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapılacağı ifade edildi.

Kura çekimine 4. turu geçen 26 takım, geçen sezon kupayı kazanan Trabzonspor ile bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray yer alacak.

Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

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