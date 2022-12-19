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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda yarın 6 maç var.

Serdal Kalaycı   | 19.12.2022
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı

İstanbul

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu mücadelesi yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak 5. eleme turu müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Sivas 4 Eylül)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

21 Aralık Çarşamba:

13.00 Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor (Esenler Erokspor)

17.00 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Kırbıyık Holding)

19.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

21.00 Beşiktaş-Şanlıurfaspor (Vodafone Park)

22 Aralık Perşembe:

13.00 Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)

15.00 Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Gaziantep FK-Dyorex Boluspor (Kalyon)

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

21.00 Galatasaray-Ankara Keçiörengücü (Nef)

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