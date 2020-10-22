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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupasında 3. tura yükselen 4 takım belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesi yapılan maçlarla devam ederken, kupada 3. tura yükselen 4 takım belli oldu.

Ercan Doğan   | 22.10.2020
Ziraat Türkiye Kupasında 3. tura yükselen 4 takım belli oldu

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesi yapılan maçlarla sürdü.

Kupada 52 Orduspor, Yozgatspor 1959, Karbel Karaköprü Belediyespor ve Büyükçekmece Tepecikspor 3. tura yükseldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Ağrı 1970-52 Orduspor: 1-2

Erbaaspor-Yozgatspor 1959: 0-1

Karbel Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor: 1-0

Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor: 1-0

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