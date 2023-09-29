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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kurası çekildi

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunun eşleşmeleri kura çekimiyle belli oldu.

Hilmi Sever  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kurası çekildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.

Bu turda, 1. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 31 takım ve TFF 2. Lig'den 19 ekip olmak üzere toplam 50 takım yer aldı. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 10-12 Ekim tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası statüsü gereği müsabakalar, seri başı takımların ev sahipliğinde yapılacak.

Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:

Isparta 32 Spor-Sincan Belediyespor

Diyarbekirspor-Büyükçekmece Tepecikspor

Adıyaman FK-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar

Weecoins Kırklarelispor-Çorluspor 1947

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Silivrispor

Menemen FK-Bursa Yıldırımspor

GMG Kastamonuspor-Sebat Gençlikspor

Denizlispor-Burhaniye Belediyespor

Bursaspor-Gölcükspor

Sivas Dört Eylül Futbol-23 Elazığ FK

Muş 1984 Muşspor-Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü

Sapanca Gençlikspor-Talasgücü Belediyespor

Serik Belediyespor-Malatya Arguvanspor

Sarıyer-Karabük İdmanyurduspor

Kırşehir Futbol Spor Kulübü-Şırnak İdmanyurduspor

Altınordu-M.Akif Ersoy Üniversitesi

Zonguldak Kömürspor-Tokat Belediye Plevnespor

Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969

Pazarspor-Silifke Belediyespor

Nazilli Belediyespor-Hacettepe 1945

Hes İlaç Afyonspor-Bitexen Adana 1954 FK

Amber Çay Eynesil Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor

Karşıyaka-Bigaspor

İnegölspor-(Kars 36-Dersimspor)/Doğu Beyazıtspor galibi

Uşakspor-Aliağa Futbol

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