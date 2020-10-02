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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 ve 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonu 1 ve 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Ercan Çakar   | 02.10.2020
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 ve 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kura çekimi TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop nezaretinde gerçekleştirildi.

Misli.com 3. Lig'den 42 takımın katılacağı 1. eleme turu ile Misli.com 3. Lig'den diğer 25 ekip ve 1. eleme turunu geçen 21 takım olmak üzere toplam 46 ekibin yer alacağı 2. eleme turu kuralarının çekimine, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Profesyonel Kurul Genel Direktörü Tuncay Yanık ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın da katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak 1. eleme turu müsabakaları 13, 14 ve 15 Ekim'de, 2. eleme turu maçları da 20, 21 ve 22 Ekim'de yapılacak.

Kupada 1 ve 2. tur eşleşmeleri şöyle:

1. tur

Şile Yıldızspor-Modafen

Arnavutköy Belediyespor-Çengelköy

Yalovaspor-Halide Edip Adıvarspor

1877 Alemdağspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

Tekirdağspor-Bayrampaşa

Belediye Kütahyaspor-Bursa Yıldırımspor

Bergama Belediyespor-Manisaspor

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gölcükspor

Altındağspor-Çankaya FK

Tokatspor-Erbaaspor

Çarşambaspor-Yozgatspor 1959

52 Orduspor-Arhavispor

Fatsa Belediyespor-Yomraspor

Mardin Fosfatspor-Siirt İl Özel İdaresi

Elazığ Karakoçan FK-Batman Petrolspor

Kozanspor-Kahta 02 Spor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Adıyaman 1954 Spor

İçel İdmanyurdu-Ceyhanspor

İskenderun FK-Payasspor

Alanya Kestelspor-Karaman Belediyespor

Isparta 32 Spor-Kemerspor 2003

2. tur

Çatalspor-Şile Yıldızspor/Modafen

Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor/Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

Tekirdağspor/Bayrampaşa-Silivrispor

Sultanbeyli Belediyespor-Yalovaspor/Halide Edip Adıvarspor

Esenler Erokspor-Arnavutköy Belediyespor/Çengelköy

Belediye Kütahyaspor/Bursa Yıldırımspor-Darıca Gençlerbirliği

Karşıyaka-Bergama Belediyespor/Manisaspor

Bucaspor 1928-Somaspor

Belediye Derincespor-Altındağspor/Çankaya FK

Kırıkkale Büyük Anadoluspor/Gölcükspor-Düzcespor

Tokatspor/Erbaaspor-Çarşambaspor/Yozgatspor 1959

Ağrı 1970 Spor-52 Orduspor/Arhavispor

1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor

Ofspor-Fatsa Belediyespor/Yomraspor

Elazığ Karakoçan FK/Batman Petrolspor-Diyarbekirspor

Cizrespor-Mardin Fosfatspor/Siirt İl Özel İdaresi

Nevşehir Belediyespor-Kozanspor/Kahta 02 Spor

68 Aksaray Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor/Adıyaman 1954 Spor

Karbel Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor

İçel İdmanyurdu/Ceyhanspor-İskenderun FK/Payasspor

Muğlaspor-Kızılcabölükspor

Fethiyespor-Nazilli Belediyespor

Isparta 32 Spor/Kemerspor 2003-Alanya Kestelspor/Karaman Belediyespor

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