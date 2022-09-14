Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turunda 15 karşılaşma oynandı

Istanbul
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Fatsa Belediyespor-Yomraspor: 0-1
Erbaaspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-1
12 Bingölspor-Ağrı 1970: 1-10
1954 Kelkit Belediyespor-Dersimspor: 3-0
Elazığ Karakoçan FK-Entegre Solar Elazığspor: 1-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Cizre Serhatspor: (Cizre Serhatspor maça çıkmadı)
Siirt İl Özel İdaresi-Yüksekova Belediyespor: 2-0
Kilis Belediyespor-Osmaniyespor FK: 0-0 (Penaltılar 4-3)
Hacettepe 1945-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 3-0
1922 Konyaspor-Alanya Kestelspor: 2-0
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Darıca Gençlerbirliği: 5-4
Turgutluspor-Kuşadasıspor: 3-5
Büyükçekmece Tepecikspor-Bayrampaşa: 2-0
Bergama Belediyespor-Karşıyaka: 1-2
Eskişehirspor-Güneş Holding Çankaya FK: 2-1Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.