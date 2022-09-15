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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki Kızılyıldız maçının ardından Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu bugün oynanan 5 maçla tamamlandı.

Erkan Tiryaki   | 15.09.2022
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla tamamlandı Fotoğraf: Behçet Alkan - AA

Ankara

Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Niğde Anadolu FK-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 3-2

Nevşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959: 3-1

Karaman FK-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: 2-0

1074 Çankırıspor-Boyabat 1868: 0-4

Çatalcaspor-Edirnespor: 4-1

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