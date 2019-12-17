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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Aytemiz Alanyaspor son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor'u 7-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, son 16 turuna yükseldi.

Bekir Ömer Fansa   | 17.12.2019
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Aytemiz Alanyaspor son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: İbrahim Erikan/AA

Adana

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u 7-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, son 16 turuna yükseldi.

14. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Nsakala'nın sol kanattan ceza alanı içine yerden ortasında kaleci Karacic'den seken topu ceza alanı içinde takip eden Onur Bulut, meşin yuvarlağı yeniden altıpas içine gönderdi. Pası alan Umut Güneş'in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1

21. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Junior Fernandes'in ceza alanına yerden pasında Onur Bulut'un arka bölüme göndermek istediği topa Marvin Sinan Büyüksakarya ayak koydu. Kaleye yönelen meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

29. dakikada Aytemiz Alanyaspor, skoru 3-0'a taşıdı. Djalma Campos'un pasında topla buluşan Onur Bulut, ceza alanına girerken yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

44. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 4'e çıkardı. Konuk ekibin ceza yayı önünden kazandığı serbest atışı kullanan Tzavellas, topu ağlarla buluşturdu: 0-4

53. dakikada konuk ekip skoru 5-0'a getirdi. Sağ kanattan Ceyhun Gülselam'ın pasında ceza alanında topla buluşan Djalma Campos'un vuruşunda, top ağlara gitti.

59. dakikada Adanaspor farkı 4'e indirdi. Marvin Sinan Büyüksakarya'nın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Enes Akyol'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-5

74. dakikada Aytemiz Alanyaspor bir gol daha buldu. Sol kanattan Veysel Ünal'ın ortasında Onur Bulut, topu ağlara gönderdi: 1-6

83. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Onur Bulut, kendisinin üçüncü, takımının yedinci golünü kaydetti. Sol taraftan Bakasetas'ın kullandığı köşe atışında kalecinin uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Onur Bulut, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-7

Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 7-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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