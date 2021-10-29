Dolar
9.57
Euro
11.15
Altın
1,787.56
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,522.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşü için TBMM'den Ulus 1. Meclis'e hareket ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşü için TBMM'den Ulus 1. Meclis'e hareket ediliyor.
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi 2 Kasım'da yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, 2 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek.

Halil İbrahim Avşar   | 29.10.2021
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi 2 Kasım'da yapılacak

Ankara

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, kura çekimi saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimi törenine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekimi A Spor'dan canlı yayımlanacak.

4. eleme turunda Spor Toto Süper Lig'den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük ve 3. eleme turunu bay geçen GZT Giresunspor ile 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 ekip olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne ve seribaşı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 30 Kasım, 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da 50 milyondan fazla kişi Kovid-19 aşısı oldu
Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1700’ü geçti
Fransa'da 1300 hemşire görevinden istifa etti
Türkiye'de 25 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti
Kiev'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren tedbirler sıkılaştırılacak

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi 2 Kasım'da yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi 2 Kasım'da yapılacak

Statlara tam kapasiteyle seyirci alınacak

MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi yarın başlıyor
Türk futbolunda son 20 yılda 14 MHK görev aldı

Türk futbolunda son 20 yılda 14 MHK görev aldı
Türk futbolunda MHK'nin yapılanmasındaki değişim gündemde

Türk futbolunda MHK'nin yapılanmasındaki değişim gündemde