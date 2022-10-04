Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nun eşleşmeleri belli oldu

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, kulüp temsilcileri ve federasyon yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen kura çekiminde, bu turdan itibaren kupaya katılan 7 Süper Lig ekibi de yer aldı.
Toplam 68 takımın 18-19-20 Ekim tarihlerinde mücadele edeceği tek maç eleme sistemine göre oynanacak 3. eleme turunun eşleşmeleri şöyle:
Bitexen Giresunspor-Amasya FK
Gençlerbirliği-Niğde Anadolu FK
Ankaraspor-Pazarspor
Atakaş Hatayspor-Bitexen Düzcespor
Çorum FK-Esenler Erokspor
Kırşehir FK-İskenderunspor
Silahtaroğlu Vanspor FK-Elazığ Karakoçan FK
Eşin Group Nazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor
Şanlıurfaspor-Karaman FK
Tuzlaspor-Bursa Yıldırımspor
Altaş Denizlispor-Ayvalıkgücü Belediyespor
Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK
Altınordu-Bitexen Sapanca Gençlikspor
Adanaspor-Orduspor 1967
Anagold 24 Erzincanspor-Belediye Kütahyaspor
Galatasaray-GMG Kastamonuspor
Menemen FK-Bulvarspor
Buca 1928-Artvin Hopaspor
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor
Çaykur Rizespor-Boyabat 1868
Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor
Uşakspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler
Yeni Malatyaspor-BC Group Ağrı 1970
Manisa FK-Amberçay Eynesil Belediyespor
Yılport Samsunspor-Muş 1984 Muşspor
Göztepe-Karbel Karaköprü Belediyespor
Weecoins Kırklarelispor-52 Orduspor FK
Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu
Etimesgut Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor
Boluspor-Fethiyespor
Serik Belediyespor-Batman Petrolspor
Altay-Efeler 09
Gaziantep FK-Sarıyer
Adana Demirspor-Adıyaman FK