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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunun kura çekimi yarın yapılacak.

Ercan Çakar  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Kupanın bu turunda, 2. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 25 takım ile Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10 ve TFF 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım mücadele edecek.

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